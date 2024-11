Michał Szpak o śpiewaniu z playbacku po pytaniu o Edytę Górniak: "Nigdy tego nie zrobiłem. Nie mam pojęcia, jak się z tym obcuje"

Michał Szpak nie ma nic przeciwko playbackowi

Ja jeszcze nigdy tego nie zrobiłem . Nie mam pojęcia, jak się z tym obcuje, bo nawet nie wiem, czy byłbym w stanie tak dobrze udawać, śpiewając do swojej ścieżki, ale wiem, że to jest niezwykle popularne, robią to największe gwiazdy i ja to totalnie szanuję - przyznał w rozmowie z portalem Świat Gwiazd.

Ogrom pracy, który wkładamy do tego jednego konkretnego wykonu, jest tak wielki, że ta presja, kiedy wychodzimy na scenę, jest jeszcze większa. Skoro już dopięliśmy wszystko na ostatni guzik, to możemy przy tej jednej rzeczy, którą i tak zawsze robimy perfekcyjnie, stwierdzić: "Ok, to jest mój wielki dzień, to jest moment, w którym ja chcę się bawić i mogę się posiłkować takim playbackiem". Nie zawsze, nie każdy numer, ale uważam, że wbrew pozorom to nie jest nic złego, jeśli potrafimy to robić - wytłumaczył.