Michał Szpak rozważa powrót na Eurowizję: "Jestem w kontakcie z ludźmi, którzy stworzyli utwór Loreen"

Od kiedy się uzewnętrznia w Voice of Poland to chyba przestanę już ten program oglądać. Można pokazać siebie i swoją ekspresyjność jak czyniła to ze smakiem np. była jurorka Marysia Sadowska ale u Szpaka to jest w nadmiarze. U mnie powoduje dyskomfort i niesmak. Wszystko ma swoje granice.