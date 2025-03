Michał Wiśniewski prezentuje światu NOWE ZĘBY

Sorry, ale to co się dzieje z dentystami to jest jakaś totalna etyczna porażka tego zawodu. Jakieś bartery, mizianie się z gwiazdami, reklamowanie klinik, tworzenie kolejnych trendów i niezbędnych zabiegów. A to wszystko od ludzi, u których każdy z nas musi kiedyś być. Już nie chodzi o to, żeby mieć zdrowe zęby i dziąsła, teraz wchodzisz do pięknego gabinetu i dostajesz litanię: wybielanie, prostowanie, szyny relaksacyjne, licówki, bondingi, wszystko liczone w tysiącach. Ze świecą szukać normalnego dentysty, który po prostu dobrze wyleczy zęby, prędzej trafisz do ęą kliniki, w której chodzi tylko o estetykę i kolejne bajery