Michał Wiśniewski WBIJA SZPILĘ Kubie Wojewódzkiemu: "Największy sukces to dzieci, ale skąd TY możesz o tym wiedzieć"

he he klasyka dziecioroby narobia tego wszystkiego i atakuja bezdzietnych , mam to samo nie mam dzieci bo nie chce i na kazdym kroku atak , akurat nie wiem jak to jest u facetów ale kobiety kury domowe to są tak urobione i zazdrosne o niezależne zycie ,ze atakują ,ale zeby faceci sie o to szarpali??? przeciez widzę wokoo, narobią gromade i zwijaja sie do nastepnej lub nic nie pomagaja kobiecie