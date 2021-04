Kuba Wojewódzki pędzi ferrari 250 km/h. Policja reaguje: "To ZAPROSZENIE DO TRAGEDII"

Monikk 15 min. temu zgłoś do moderacji 3 4 Odpowiedz

Mariusz przestań mnie minusować, masz jakiś problem natury psychicznej???? to udaj się tam gdzie sam mnie wysyłasz do PSYCHIATRY. Będę dobrze się wypowiadała o Jacku bo robi kawał dobrej roboty, bo jest uczciwym człowiekiem który ma super podejście do czworonogów😁😁😁❤️, jest tylko o rok starszy, posiada wiedzę na różne w jednym paluszku to świadczy tylko o jego niezaprzeczalnej inteligencji i co najważniejsze dalej patrzę na niego przez pryzmat księdza😁😁😁, utkwił mi taki pamięci i tak go też traktuję🙂🙂🙂.