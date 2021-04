Kuba Wojewódzki wspomina o swej orientacji seksualnej, uderzając w Piróga: "Przypisałeś mnie do SWOJEJ MNIEJSZOŚCI"

Ann 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Nie lubie ich. Ale pirog jest żenujący. Domaga się tolerancji itp a sam wpieprza się w życie innych. Co go to obchodzi czy ktoś żyje swoim życiem, czy epatuje swoją orientacja na lewo i prawo? Sam jestem gejem i takich ludzi jak pirog unikam, bo mają w sobie najwięcej jadu. Tacy jak on nie przyjmują do wiadomości ze ktoś może mieć inne poglądy niż on.