Michał Wiśniewski zapewnia, że NIE KUPIŁ mieszkania Xavierowi (WIDEO)

Przy okazji niedawnej wizyty na planie show "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" podpytaliśmy Michała o ostatnie życiowe decyzje jego syna. Wiśniewski wyjaśnił nam wówczas, że nie kupił mu mieszkania, a Xavier mieszka obecnie u swojej dziewczyny i to do niej - według jego wiedzy - należy to lokum.

W rozmowie Michał Wiśniewski opowiedział też o najnowszym singlu, jaki nagrał razem z Xavierem. Dodał, że nieprzypadkowo będzie to cover piosenki "Out of the Dark". Zobaczcie cały wywiad.