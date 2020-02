Michele Morrone chciał porzucić aktorstwo na rzecz... OGRODNICTWA! "Chciałem zająć się koszeniem trawników"

trele morele 51 min. temu zgłoś do moderacji 17 6 Odpowiedz

Mam wrażenie, że te chamskie komentarze piszą faceci, bo kobieta chyba raczej nie będzie się tak wyżywała, może najwyżej stwierdzić, że nie jej typ. Janusze cebulowi nie wytrzymują ciśnienia i im się ulewa, bo cokolwiek by nie sądzić o książce, filmie etc., to temu facetowi trudno zarzucić, że jest niewyględny.