Michelle Obama komentuje zarzuty o rasizm pod adresem "rojalsów": "Nie byłam SZCZEGÓLNIE ZASKOCZONA"

Dcd 17 min. temu zgłoś do moderacji 52 1 Odpowiedz

Każdy z royalsów przyjmował obamow w swoim domu. Królowa logiczne bo jest głową kraju, ale Obamowie byli też u Williama i Kate jak i u Karola i Camilli. Trumpa np. William i Kate nie gościli w Kensintgon. Trudno tu chyba mówić o rasizmie w rodzinie królewskiej. Megan kłamała bądź miała mylne odczucia i specjalnie zagrała tą kartą bo wiedziała że w USA z miejsca stanie się bohaterką. Jakby ktoś miał obiekcje co do jej koloru skóry to nikt by nie pozwolil na ślub i dwór by nie płacił za ich ślub i jej drogie kiecki. Pozwalając na to domyslali się pewnie że ich potomek będzie miał ciemniejszy pigment. Poza tym nikt ich niewygonil a sami odeszli...