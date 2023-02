Mikołaj Jędruszczak pochwalił się nową ukochaną! Jego dziewczyna też brała udział w "Love Island"

Mikołaj Jędruszczak zdobył rozpoznawalność dzięki udziałowi w pierwszej polskiej edycji "Love Island", którą zwyciężył w parze z Sylwią Madeńską. Po zakończeniu programu para wspólnymi siłami próbowała podbić polski show biznes, występując nawet w "Tańcu z gwiazdami". Niestety ostatecznie miłość celebrytów miała smutny finał. Po rozstaniu Mikołaj i Sylwia ochoczo przystąpili do publicznego prania brudów. Podczas pamiętnego live'a serwisu Przeambitni.pl Jędruszczak "taktownie" stwierdził na przykład, że musiał "odklejać nietrzeźwą Sylwię od innych facetów", za co później przepraszał w rozmowie z Pudelkiem. Celebryci toczyli także zaciętą walkę o suczkę Oreo, która według Sylwii miała zostać porwana przez Mikołaja.

Mikołaj Jędruszczak pochwalił się nową partnerką. Kim jest następczyni Sylwii Madeńskiej?

Mikołaj Jędruszczak i Sara Ciuła są razem. Internauci podzieleni

Myślę, że to dobry wybór. Powodzenia, islanderzy; Co to za hollywoodzka para; Pięknie razem wyglądacie misiaki; Gratulacje; Para jak z żurnala, A co Was obchodzi, z kim jest. To jej sprawa i życie - pisali inni użytkownicy.