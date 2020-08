Miley Cyrus wyjawia, w jakim wieku straciła dziewictwo: "OKŁAMAŁAM MĘŻA"

Liz 40 min. temu zgłoś do moderacji 21 1 Odpowiedz

Niestety nastała era deprawowania mlodzieży, aby stawala sie wulgarna, wyuzdana a wowczas bez moraliow I honoru I tym samym latwa do manipulacji. To przeciez widzi kazdy, co leci na MTW, Co wyprawuaja gwiazdy na koncertach jak Miley Cyprus właśnie,wszedzie sexizm, nawet w stosunku do małych dzieci w pop kultur ze. Jak sie podswiadomie wykorzystuje to na plakatach, reklamach (w Anglii np kazdy plakat prezentuje zawsze mieszane pary biała-murzyn, azjata-murzynka itp) . Nastaly czasy chamstwa, komsumpcjonizmu i manipulacji szarą masą. Jak poumierają dziadki na Covid na swiecie to bedzie jeszxze łatwiej, bo dziadkowie w kazdej rodzine stanowią jakąś moralną opokę.. zaganiani, zapracowani rodzice nie mają czasu wpajać czasem wartości gdysami walczą o każdy grosz. Dlatego należy sie bac tego nowego pokolenia.. PS Nie mowi tego żadna Stara dewota a kobieta 35 letnia, ktora zwiedzila 40 krajow. Uczmy nasze dzieci milosci, szacunku, empatii I honoru! Pozdrawiam