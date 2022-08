"Militarna" Ida Nowakowska w berecie anonsuje gwiazdy na Koncercie Piosenki Wojskowej Państw NATO w TVP (ZDJĘCIA)

ola 7 min. temu zgłoś do moderacji 0 3 Odpowiedz

hej pudelek :( wlasnie co zerwalam z moim chlopakiem.. czuje sie tak bardzo zle :( nigdy nie wiadomo czy to byla dobra decyzja... sek w tym ze on palil wiadomo co, codziennie, a ja nie moglam tego zaakceptowac. Bardzo cierpimy teraz,.. Ludzilam sie ze pomoge mu z tego wyjsc a ja poprostu zostawilam, czuje sie zle :( byl naprawde niesamowity: zawsze moglam na niego liczyc. Boje sie ze juz nikogo nie znajde.. :(