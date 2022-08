Piotr Gąsowski KPI z Tomasza Kammela, który poprowadzi... Koncertu Piosenki Wojskowej Państw NATO! Dostało się też Jackowi Kurskiemu

W sobotę Gąsowski , czujący silną potrzebę publicznego komentowania tego, co się dzieje, zdecydował się odnieść do organizowanego przez TVP Koncertu Piosenki Wojskowej Państw NATO w Elblągu. Dziennikarz opublikował na Instastories zdjęcie będące zapowiedzią osobliwego wydarzenia, na którym widzimy ubranych w moro prowadzących: Tomasza Kammela, Olka Sikorę, Idę Nowakowską i Karolinę Pajączkowską.

Przypominamy, że to nie pierwszy raz, gdy Gąsowski nabija się z Kammela, nawiązując do sytuacji z koncertu Bocellego: Piotr Gąsowski KPI z Tomasza Kammela rozpływającego się nad Kurskimi: "Łubu dubu, gratuluję prezesowi życia cudu"

Ale jakbyśmy tak razem mogli w mundurach... Ty i ja na scenie... To w sumie... Czemu by nie?! - napisał, następnie dodając ich wspólne zdjęcie, na którym mają na sobie mundury pilotów: No przecież my jesteśmy stworzeni do koncertu w mundurach. Gdzie znajdziecie takich słodziaków jak my? - pyta rozbawiony.