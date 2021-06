Milo Kurtis o nowym związku Kamila Sipowicza: "On ma prawo do szczęścia. Nikomu nic do tego"

8 czerwca Kora obchodziłaby 70. urodziny. Z tej okazji na warszawskich Bielanach oficjalnie odsłonięto nowy mural z podobizną wokalistki. W mediach nie mogło również zabraknąć wspomnień gwiazdy. Jeden z założycieli Maanamu, Milo Kurtis w rozmowie z Faktem powrócił pamięcią do początków kariery artystki w zespole. Okazuje się, że początkowo Olga Jackowska wcale nie paliła się do występów z grupą męża.

Kora zawsze będzie bliska mojemu sercu. To była najbardziej energetyczna i prawdziwa wokalistka, która zaczęła w Polsce jako pierwsza z kobiet śpiewać energicznie rocka (...) Po raz pierwszy ją zobaczyłem, jak z Markiem Jackowskim przyjmowaliśmy ją do Maanamu. Nie bardzo chciała u nas śpiewać. Była jednak już żoną Marka i on, wykorzystując jej słabość i miłość do niego, namówił ją do tego. Okazało się strzałem w dziesiątkę - wspominał Kurtis.

W ogóle się tym nie interesuję. Nikomu nic do tego, z kim jest Kamil. On ma prawo do szczęścia i nikomu go osądzać i o nim nieprzychylnie plotkować. Fani Kory ani ktokolwiek nie może się wtrącać do jego prywatnego życia i je osądzać i hejtować. Ja jestem daleki od tych wszystkich internetowych komentarzy i przepychanek i wszystkim to polecam - stwierdził.