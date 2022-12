"Minimalista" Michał Wiśniewski zdradza, jak wyglądają święta Bożego Narodzenia w jego licznej rodzinie: "Nie lecimy nigdy NA BOGATO"

Spotykamy się 23 grudnia wszyscy razem, dzień przed Wigilią . Tak, żeby dziadkowie mogli spotkać się z całą rodziną już 24 i podzielić opłatkiem. Natomiast dla nas Wigilia jest symboliczna . Jest to jedyny moment, no jeszcze Wielkanoc. To też stało się tradycją. To są dwa takie momenty w roku, gdzie spotykamy się wszyscy razem bez względu na to, gdzie jesteśmy.

Aż tak wielu nas nie jest. 13, 14, 15, nie rób scen - zażartował Michał Wiśniewski. My od dłuższego czasu tak naprawdę na Wigilię zamawiamy to, co jemy, a nie to co musi się znaleźć na stole. U nas nie ma chętnych na karpia w galarecie, w związku z czym od wielu lat tego nie mamy. Mógłbym tutaj opowiadać, że będę specjalnie oszczędzał, ale nie będę. My nigdy nie lecimy na bogato.