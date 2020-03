Miriam Shaded wymienia ZALETY pandemii koronawirusa: "Zmniejszy się problem związany ze STARZEJĄCYM SIĘ SPOŁECZEŃSTWEM"

Asdf 5 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Właśnie po to wypuścili tego wirusa z labo, ale to tylko test, tak aby uodpornić tych wielkich, a przy okazji wybija emerytów, bo systemy nie dają rady. Poza tym Chiny weksle w stanach wykupują i to też jeden z ważniejszych powodów. Czipy będą wprowadzone tak jak mówi, ale za kilka lat nowe mocniejsze uderzenie i wtedy to zamiecie kilka milionów ludzi.