Mirosław Breguła odebrał sobie życie 17 lat temu. Muzyk zostawił list pożegnalny

Mirosław Breguła mógł liczyć na wsparcie żony. To właśnie ona zachęciła go do podjęcia terapii, która pomogła mu zerwać z nałogiem. Gdy wydawało się, że sytuacja zaczyna się stabilizować, ukochana rzuciła muzyka. Dokładnie 17 lat temu artysta odebrał sobie życie.