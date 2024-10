Tragedia na jachcie. Dwie influencerki nie żyją. Odmówiły założenia kamizelek ratunkowych, bo przeszkadzały im w opalaniu

Nie żyją dwie influencerki z Brazylii

Influencerki utonęły podczas rejsu jachtem wzdłuż wybrzeży Brazylii. Do wypadku doszło w okolicach São Paulo. Po tym, jak w pokład uderzyły silniejsze fale, jacht został przekręcony, a pasażerowie wypadli za burtę. Serwis informacyjny G1 Globo poinformował, że uratowano tylko pięć z siedmiu osób na pokładzie.

Tragedia na jachcie

Do tragicznego wypadku doszło pod koniec września w regionie znanym jako Garganta do Diabo, co oznacza Gardło Diabła. W oświadczeniu złożonym policji pilot jachtu twierdził, że próbował pomóc wszystkim, którzy wypadli ze statku, ale wyjaśnił, że był w stanie wyciągnąć z morza tylko niektórych.