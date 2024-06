Miss Euro 2016 wróciła na trybuny. Zamieszcza ODWAŻNE zdjęcia z meczów (FOTO)

Każdy turniej piłkarski lansuje nowe gwiazdy, które objawiając na murawie swój potencjał i niewątpliwe umiejętności, mają szansę wywołać zainteresowanie światowych mediów, a tym samym popchnąć swoją karierę do przodu. Z ogromnej popularności odbywającego się co 4 lata święta piłki nożnej korzystają również piękne panie goszczące na trybunach, które swoimi atutami zachęcają fotoreporterów do uwiecznienia ich na zdjęciu. Właśnie w taki mało wyszukany sposób Natalia Siwiec szturmem wkroczyła do świata show-biznesu, utrzymując się na jego powierzchni już od 12 lat.