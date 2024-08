Młode małżeństwo utonęło w jeziorze, ratując córkę. Są wyniki sekcji zwłok

Xxxx 7 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Po co o tym pisać na pudlu? No tak, idealne ofiary wzbudzające sensacje, bo młodzi i względnie ładni jak na obecne standardy piękna. Ciekawe czy jakby utonęły jakieś mniej instagramowe osoby to też byście o tym trąbili. Stała się tragedia i rodzina musi z tym żyć, ale była to tragedia poniekąd na własne życzenie. Gdyby założyli kapoki to nic by się nie stało. Na zdjęciach na ig sprzed paru lat też tylko dziecko miało kapok ;) to są pewne konsekwencje decyzji, tak samo jak jeżdżenie autem bez pasów czy po kielichu.