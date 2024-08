Para utonęła, ratując 4-letnią córkę. Prokuratura wszczęła śledztwo: "Okoliczności będą weryfikowane w najszerszy możliwy sposób"

Gość 5 min. temu zgłoś do moderacji 4 3 Odpowiedz

Brać 4 letnie dziecko na łódkę? Serio? Wy to już coraz głupsi jesteście z tymi pomysłami. Jak widzę pary jadące na egzotyczne wakacje z małym dzieckiem to się zastanawiam z czym wylądują w szpitalu, to samo z wyjazdem nad morze, jezioro czy w góry. Dzieciaki na wakacjach nic z tego nie korzystają, są za małe, a jest masa kłopotów z nimi na wyjazdach, masa chorób i zagrożenia. Trzeba było się wyjeździć na wakacje jak się było młodym,a jak ma się dziecko to poświęcić mu czas. Traktujecie dzieci jak wasze zabawki do zdjęć. Myśleć zanim je zrobicie. Dziecko korzysta z wakacji jak jest starsze. Jak jest takie małe to nie obczaja bazy, nawet do 5 nie umie poprawnie policzyć,a wy je na jezioro w łódce zabieracie. Porażka. To samo zabieranie dzieciaków do Egiptu itp, wraca pozniej z biegunką, odwodnione.