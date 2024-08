Młodsza siostra Kate Moss podpadła rodzinie przez "pracę" na OnlyFans. "Mama nie odzywała się przez tygodnie"

facio 1 godz. temu zgłoś do moderacji 11 10 Odpowiedz

Nie, no przeczytałem artykuł i wynika z tego, że zarabianie na niebieskiej platformie jest spoko. Można zarobić dziesięć razy tyle niż w tradycyjnej pracy. Minusem jest to, że mama przez "kilka tygodni się nie odzywała" i ktoś tam z bliskim z kim się "mało rozmawiało" teraz się nie odzywa. To chyba można przeboleć. Dobry artykuł o perspektywach zawodowych. Na stronie plotkarskiej jest też jakiś artykuł o naszej polce z OF. Pespektywa show-biznesu.