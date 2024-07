Młodszy syn Joanny Trzepiecińskiej jest już dorosły. Tak dziś wygląda 21-letni Karol. Podobny do znanej mamy? (FOTO)

Synowie Joanny Trzepiecińskiej są już dorośli. Tak dziś wygląda 21-letni Karol

W 2001 roku na świecie pojawił się ich syn Wiktor , a dwa lata później do rodziny dołączył jego młodszy brat Karol . Niestety, małżeństwo aktorki nie przetrwało i po rozstaniu pisarz związał się z kimś innym. Jak wspominała, to ona przejęła obowiązki rodzicielskie.

Macierzyństwo to jest akurat najtrudniejszy obszar mojego życia, ponieważ ja moich chłopców wychowuję sama, bo tak się potoczyły losy z ojcem dzieciaków, że nie chciał się nimi zajmować. To jest bardzo przykre. To był moment takiego ogromnego rozczarowania życiowego. Człowiek, któremu zaufałam, człowiek, który był ojcem moich dzieci, nie stanął na wysokości zadania. Okazał się kimś marnym, a tak o nim nie myślałam wcześniej - wspominała niegdyś w wywiadzie dla TVN-u.