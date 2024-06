Monika Goździalska prezentuje, jak naprawdę wygląda jej ciało w bikini. "Gorąco mi, pocę się, słabo mi" (WIDEO)

Wszyscy wrzucają takie piękne relacje znad Bałtyku, z zagranicy i w ogóle wszyscy mają piękne zdjęcia na tych plażach, a ja cała ujeb*na w piachu. W zębach piach, wszędzie piach, zanim jakiekolwiek zdjęcie człowiek sobie zrobi, to cztery razy się pobrudzi. Telefon w piachu, podgrzewacze do tytoniu w piachu, woda w piachu, okulary potłuszczone - przecież to nie jest wszystko takie słodko-pierdzące - żaliła się na TikToku.

Monika Goździalska narzeka na plażowanie: "Nie wyglądam zbyt sexy"

Niby wszystko jest takie idealne, a ja czuję, jakbym miała wszawicę w mózgu. Nie wyglądam zbyt sexy, a jak oglądam niektóre zdjęcia, to wszyscy są tacy czyści, tacy nieskazitelni. Zastanawiam się, czy ja po prostu jestem normalna, czy to oni żyją nienormalnie. Ora mnie już piasek po dup*e, między palcami, wszędzie po prostu! Czuję go wszędzie, nawet w zębach, momentami mi strzyka. Gorąco mi, pocę się, słabo mi, nie wiem, o co w ogóle chodzi tak naprawdę. Ostatnią rzeczą, jaką chciałabym zrobić w tej chwili, to zdjęcie - dodała.