Monika Mielnicka grała żonę Mateusza w "M jak miłość". Teraz działa w zupełnie innej branży: "Wątek Lilki jest WYGASZONY"

Obecnie wątek mojej postaci, Lilki, jest wygaszony - mówi wprost. Chciałabym zaznaczyć, że nie była to moja decyzja - nie zrezygnowałam z tej roli, to po prostu wybór produkcji. Z tego, co wiem, w tym roku nie pojawię się osobiście na ekranie, chociaż moja postać może pojawić się w rozmowach innych bohaterów.