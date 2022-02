Monika Miller jest już po PRZESZCZEPIE WŁOSÓW: "Czułam, że wybuchnie mi głowa"

Wszystko to doprowadziło Monikę na skraj wytrzymałości psychicznej. Dwa lata temu wyznała, że cierpi na szereg zaburzeń, m.in. zespół stresu pourazowego, depresję i nerwicę.

Monika jest już po operacji, która odbyła się we Wrocławiu. W rozmowie z portalem Co za tydzień opowiedziała, jak wyglądał zabieg.

Dają ci tabletkę, takiego "głupiego Jasia". Kiedy zaczynasz robić się "senno-otumaniony", robią nacinek w miejscu, z którego będą pobierać włosy do przeszczepu.

Przede wszystkim słyszysz to wszystko, bo to jest blisko uszu. Miałam wrażenie, że ktoś kroi chleb. Okropne to było - opisuje.