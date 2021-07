Monika Richardson zajada się KIEŁBASĄ podczas wypadu na galę VIP Cross z partnerem i pasierbem (ZDJĘCIA)

Błagam! 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ile jeszcze razy i w jakiej sytuacji, ten nieszczęsny Tomek, syn Moniki usłyszy/przeczyta, że nie zdał matury z matematyki przy pierwszym podejściu? Ile osób, które dotąd nawet nie miały pojęcia o Jego istnieniu, zostanie o tym fakcie poinformowanych - i będzie to jedyna informacja na Jego temat, jaka dotrze do tychże osób - będzie potem już zawsze, niezależnie od ostatecznego wyniku, określany jako "aaaa, to ten co nie zdał matury)?! Wyobrażam sobie, jak taka sytuacja wpłynęłaby na poczucie własnej wartości moich dzieci... Szczerze - aż trudno mi sobie wyobrazić! Pani Moniko, Panie Konradzie i Wy, szanowni Redaktorzy 🐩! Apeluję o nieco powściągliwości! Chłopak musiałby być z żelaza, gdyby sytuacja publicznego roztrząsania intymnych faktów z życia, nie zrobiła na Nim wrażenia, nawet jeżeli jest (być może pozornie) z nią pogodzony ...