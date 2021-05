Monika Zamachowska znów JEST ZAKOCHANA! Jej nowy partner to... PRODUCENT FILMOWY (FOTO)

To jest Monika Richardson, która przeprowadzała ze mną wywiad - napisał pod ich wspólnym zdjęciem, które dodał na instagramowy profil. Jakiś czas później spotkaliśmy się ponownie. Tak nam się dobrze rozmawiało, że to nie była ostatnia nasza rozmowa, bo bardzo się polubiliśmy... i lubimy do dzisiaj, a że oboje byliśmy sami, to postanowiliśmy pobyć nieco dłużej niż tylko na wieczorne rozmowy - rozpisuje się szczery producent filmowy.