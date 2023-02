Muśnięta słońcem Julia Wieniawa wije się na pomoście w bikini Gucci za jedyne 2,5 TYSIĄCA ZŁOTYCH (ZDJĘCIA)

Wakacyjne stylizacje Julii Wieniawy na Malediwach

Wizyta na rajskiej wyspie to oczywiście niezastąpiona okazja do pochwalenia się w sieci nie tylko godną pozazdroszczenia opalenizną, ale też wakacyjnymi akcesoriami, które ostatnie miesiące musiały spędzić na dnie szafy. A Julka ma akurat co pokazywać. Zaledwie wczoraj rozwodziliśmy się nad jej stylówką od Diora i okularami Celine, teraz natomiast przyszła pora na komplecik flagowej marki luksusowej Włoch.

Julia Wieniawa w kostiumie wartym tysiące

Na InstaStories aktorki możemy podziwiać nowy kostium kąpielowy zdobiony monogramem Gucci. Cena takiego dwuczęściowego cacka to około 2 600 złotych. Co ciekawe, nie wszystkie elementy garderoby Wieniawy kosztowały ją tak wielkie pieniądze. W skierowanym do fanek oświadczeniu Julka zdradziła, że na przykład jej różowa sukienka z odsłoniętymi plecami została zakupiona w sieciówce. Dopasowana do niej wiklinowa torba to już jednak zupełnie inny temat. Zdobiony różowymi akcentami dodatek pochodzi z linii francuskiego projektanta Jacquemusa i kosztuje około 2 tysięcy złotych.