Myślicielka Blanka Lipińska robi nową dziarę w Meksyku: "Długo zastanawiałam się nad tym, CO TO BĘDZIE"

Blanka Lipińska pozazdrościła egzotycznych wakacji naczelnym warszawskim celebrytkom i również wybrała się do obleganego meksykańskiego Tulum. Pornopisarka spędza większość czasu wraz ze swoją przyjaciółką Natalią Siwiec . Spełnia się również jako nieoceniona niania Mii Raduszewskiej . Zainspirowana podróżą Lipińska stwierdziła, że zrobi sobie nowy tatuaż, który w przeciwieństwie do jej pozostałych "dziab", będzie miał głębszy sens...

Więc to nie jest symbol to są po prostu ukochani ludzie, którzy cały czas są przy mnie. Natomiast żaden z moich pozostałych tatuaży nic nie znaczy. Nic. A ten tatuaż, który robię dzisiaj... No długo zastanawiałam się nad tym, co to będzie i wybrałam - dodała.