Na profilu księcia Williama i Kate Middleton pojawił się wpis PO POLSKU. Poruszono temat hojności Polaków (FOTO)

etam 6 min. temu

Turcja dostała miliardy euro za przyjęcie uchodźców, a my nic, tak się właśnie z nami liczą, za to nakazują i zakazują np zakaz ogrzewania gazowego od 2028 roku, same nakazy jak nie samochody to teraz rezygnacja z gazu, to po jaką cholerę kazali wymieniać piece na gazowe 🤮 wszędzie burdel nawet w Brukseli