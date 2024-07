Na ślub i wesele syna najbogatszego człowieka Azji wydano ponad 3 MILIARDY ZŁOTYCH: "Gości przywitało 20 milionów kwiatów"

Ślub Ananta Ambaniego i Radhiki Merchant można śmiało zaliczyć do jednych z najgłośniejszych wydarzeń tego roku. Małżonkowie wywodzą się z bardzo zamożnych domów. Ojciec pana młodego to Mukesh Ambani, który jest najbogatszym człowiekiem w Azji i właścicielem 48% procent spółki Reliance Industries Limited. Z kolei panna młoda to dziedziczka przemysłu farmaceutycznego.