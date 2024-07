Nagrano Celine Dion tuż po występie w Paryżu. Za kulisami zaskoczyła BUTAMI (WIDEO)

Celine Dion wróciła na scenę

Wykon 56-latki rzucił widzów na kolana. Gwiazda zebrała owacje. Widać było, że powrót na scenę to dla niej wielkie przeżycie. Do sieci trafiło już nagranie z backstage'u, na którym widać, jak ekipa również oklaskuje Dion po zakończonym występie.

Celine Dion wystąpiła w wygodnych butach?

Co ciekawe, piątkowy występ Celine Dion to jej powrót nie tylko na scenę, ale również igrzyska olimpijskie. Diwa po raz pierwszy wstąpiła na ceremonii otwarcia imprezy w 1996 r. w Atlancie. Wówczas zaśpiewała "The Power of the Dream".