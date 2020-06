Najlepsza przyjaciółka Meghan Markle zwolniona w obliczu oskarżeń o RASIZM: "Jest bardzo świadoma swoich przywilejów"

Mulroney nie tylko jest bardzo świadoma swojego "białego przywileju", lecz podobnie jak jej kanadyjska przyjaciółka Amy Cooper rozsiewa groźby z taką łatwością. Najgorsze jej jednak to, że stwierdziła, iż porozmawia z markami i firmami, z którymi nie pracowałam lub potencjalnie mogłam pracować. To jest groźba (...) Grozić samotnej, czarnoskórej matce, w czasie pasowej pandemii? To absolutnie nie do wiary - dodała Exeter.

Przeżyłam bardzo publiczne i osobiste doświadczenia z moją najbliższą przyjaciółką, kiedy to kwestie rasowe były kluczowe. To było bardzo edukujące - skomentowała za pośrednictwem wideo przyjaciółka księżnej.

Jak część z Was już wie, Sasha Exeter i ja pokłóciłyśmy się. Ona słusznie oskarżyła mnie o niewystarczające angażowanie się w trudną dyskusję na temat rasy i nierówności we współczesnym społeczeństwie. Wzięłam to do siebie osobiście i wiem, że to było złe (...) - napisała na Instagramie Mulroney.