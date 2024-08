Narzeczony Klaudii Halejcio narzeka na wysokie rachunki za prąd, nazywając willę za 9 milionów złotych "zwykłym domem": "Płacę 5-6 tys. złotych"

Trr 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Kurde serio milionerzy się skarżą że dużo za prąd płacą ? 😳🤦Willa za kilka milionów ,auta za miliony,basen ,wakacje .. i co i ja się ma go żałować że on dużo płaci ?🤦🤦🤦. Chłopie ludziom na leki brakuje a tu się zalisz że na prąd dużo bulisz ? Jak nie pasuje to kup sobie mieszkanie to będziesz płacił mniej ... I więcej klasy, skromności i pokory radzę .🤦🤦🤦🤦🤦żenada ci ludzie 🤦