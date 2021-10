Narzeczony zamordowanej Gabby Petito NIE ŻYJE! Znaleziono ciało Briana Laundriego

Helena 47 min. temu zgłoś do moderacji 37 11 Odpowiedz

Koleś wraca do domu po wszystkim i nagle znaleziono jego ciało i że niby samobójstwo? Jakoś nie potrafię w to uwierzyć, myślę, że gdyby faktycznie nosił się z takim zamiarem to zrobiłby to machinalnie, a nie wracał najpierw do domu i potem znikał to nie ma sensu