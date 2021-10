Wiadomo już, jak zmarła Gabby Petito. Są wyniki autopsji

Bazylia i Ore... 31 min. temu zgłoś do moderacji 54 55 Odpowiedz

Kryzys męskosci. Udusic umial, mial honor i odwage wielki bohater zaatakowac slabsza, ale poniesc konsekwencje juz nie bardzo i sie kryje jak zszcur. Bija dzieci i zony, a jak sprawa w sadzie to on przemocy nigdy stosowal, wielki pokrzywdzony, zamiast miec te odwage cywilna i sie przyznac. Pseudo mezczyzny ani zarobic na rodzine, tylko by dzisiaj sie bawic, grac i zdradzac chcieli i zadnej odpowiedzialnosci. A ty kobieto pracuj na etat a po pracy w domu na drugi bo krolewicz zmeczony. Jak kiedys facet chcial zeby kobieta to mu robila to nie musiala pracowac bo on umial zarobic. Dzisiaj faceci praktycznie nic nie wnosza w zycie kobiety. Do seksu mozna miec dochodzacych.