Nastolatek PRZYTULIŁ I POCAŁOWAŁ Meghan Markle podczas jej odwiedzin w szkole. Teraz przeprasza Harry'ego: "Byłem zszokowany"

Lila 10 min. temu

Przesada już z tym poprostu Harry nie jest to ani zabawne a wrecz męczace skoro Harry jest poprostu to wszyscy inni bez ksiażcych tytułów też powinni byc poprostu a z tego co wiem to on ma jakies nazwisko czy drugie imie dajcie juz spokój z tą żenadą