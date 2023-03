"Nasz nowy dom". Uczestnicy programu mierzyli się z OKRUTNYM HEJTEM: "Znaleźli się zawistni ludzie"

Roka 44 min. temu zgłoś do moderacji 37 2 Odpowiedz

Wiadomo trzeba pomóc ale rozumiem też osoby które mają mieszane uczucia co do takich rodzin. Nie mając żadnych warunków mieszkalnych i finansowych robią piątkę dzieci. Ojciec zamiast iść na odwyk i do pracy to żyją z zasiłków .Nikomu nie jest łatwo w dzisiejszych czasach ale większość ludzi jednak potrafi iść do pracy na pełen etat i nie rozmnażać się jak króliki.