Natalia Klimas jest w ciąży! "Jedno na ramieniu, DRUGIE POD SERCEM" (FOTO)

Natalia Klimas przez wiele lat robiła wszystko, co w jej mocy, by zaistnieć na celebryckim firmamencie i zasłużyć sobie na miano "jednego z największych polskich towarów eksportowych". Po ukończeniu elitarnej nowojorskiej szkoły The Lee Strasberg Theatre Institute aktorce udało się zdobyć kilka angaży w większych produkcjach (między innymi w Plotkarze czy Słyszeliście o Morganach?), jednak ostatecznie zdecydowała się zrezygnować z międzynarodowej kariery i wrócić do Polski, gdzie czekał na nią jej ówczesny partner Piotr Woźniak-Starak. Ostatecznie związek z majętnym producentem nie przetrwał próby czasu, a warszawianka po kilku latach odnalazła szczęście u boku zamożnego biznesmena o imieniu Mikołaj.