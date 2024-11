Natalia Klimas o Sarah Jessice Parker: "Profeska połączona ze SPORYM DYSTANSEM". Mówi też, co robiła na planie Blake Lively

Natalia Klimas o Sarah Jessice Parker: "Wzorowa gwiazda filmowa"

Była bez zarzutu, i była dla mnie i dla aktora włoskiego, który grał mojego męża, bardzo uprzejma. Rozmawiała z nami, była zainteresowana tym, jak to jest, że on jest z Włoch, ja z Polski, a że gramy Francuzów, mówimy po francusku, to było dla niej takie interesujące. Nie no, słodycz. Słodycz - wspomina, a o Grancie mówi: Minęliśmy się tylko na przymiarkach i w ogóle nie mieliśmy okazji... Boże, jak ja go uwielbiam, jego sarkazm i poczucie humoru są absolutnie nie z tej ziemi.