Natalia Klimas wciąż egzaltuje się ślubem Lary Gessler i Piotra Szeląga: "BYŁO ELEGANCKO I BEZPRETENSJONALNIE"

Dziś jest czwartek, jesteśmy w Warszawie - zaczyna reportersko Natalia, by przejść do poetyckich opisów: Stoję przy oknie i patrzę na wianek z zielonych gałązek i białej gipsówki. Na ślubie Lary i Piotra, w zeszły weekend, takie wianki zdobiły okna i stoły. Wszędzie biel i zieleń. Patrzę na te drobne białe kwiatki i przypomina mi się wesele. Tak mi się ciepło robi na to wspomnienie.

Do egzaltowanego opisu Natalia dołączyła krótkie wideo, na którym uchwyciła najważniejsze momenty uroczystości: pannę młodą w koronkowym welonie, picie cytrynówki na śniegu oraz siebie pląsającą po korytarzu. Nie zabrakło też wspomnienia, że ceremonia była "zaślubieniem dusz" , a "do kobierca Larę zaprowadzili dwaj bracia, Tadeusz i Mikołaj". Natalia Klimas, podbudowana tym widokiem, stwierdza, że było elegancko, ale... bezpretensjonalnie :

To, co czuliśmy tam wszyscy, jak sądzę, połączyło nas na zawsze. Dziękuję tym, którzy tam byli, którzy sprawili, że ten świat czasem nie najłatwiejszy do kochania, jest jednak wspaniały, a ludzie warci miłości i oddania. Laro, Piotrze, kocham Was. Ale Wy wiecie - spuentowała.