Natalia Siwiec krytykowana na reklamę pasty. "Osoba z licówkami wkręca coś o wybielaniu. PIENIĄŻEK NIE ŚMIERDZI"

Aleksandra 3 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

Jest wielu zagubionych ludzi na tym świecie, czyja, ze potrzebują coś zmienić w swoim życiu, a to nos, kolor włosów, a to nazwisko, czuja, ze jak zmienia w sobie wszystko to staną się kimś innym, lepszym. Siedzą przed komputerem od świtu do zmierzchu i szukają jakiegoś pomysłu, kogo by tu jeszcze skopiować. Własnie z takich zagubionych ludzi zyja tacy ludzie jak pani Siwiec. To jest bardzo przykre