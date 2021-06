Natalia Siwiec odpowiada na uszczypliwy komentarz pod adresem jej córki. "Będzie znakomitą woźną w szkole"

Żałosne😔😔😔 7 min. temu zgłoś do moderacji 7 0 Odpowiedz

Dajcie sobie spokój z tymi komentarzami że ktoś zarabia ciałem. I co w związku z tym? Jak był strajk kobiet to wszystkie krzyczały że chcą decydować o swoim ciele, a jak któraś zdecyduje się pracować jako prostytutka żeby zarabiać duże pieniądze to nagle innym kobietom to przeszkadza. Zwłaszcza że w żaden sposób nie macie styczności z tymi paniami, bo ich klientami są faceci. No chyba że wasz facet po cichu latał do takiej więc macie uraz i wylewacie żale. Denerwuje was że tyle tej kasy zarabiają w Dubaju czy na Ibizie? To same idźcie w ten zawód.