Natalia Siwiec zdradza, co by kupiła "za ostatnie 10 złotych". Odpowiedź zaskakuje

Natalia Siwiec przed laty pojawiła się na trybunach Euro 2012 i natychmiast jej zdjęcia obiegły media. Choć złośliwi prorokowali, że jej kariera nie potrwa długo, okazało się, że Siwiec do dziś grzeje ciepłe miejsce w show biznesie.

Ponoć niedawno Siwiec kupiła nawet "piękny dom z basenem" w meksykańskim Tulum , gdzie ceny nieruchomości wahają się od kilku do kilkudziesięciu (!) milionów złotych.

Natalia spotyka się czasem z zarzutami, że w Mariuszu najbardziej pociąga ją "gruby portfel", jednak ona zapewnia, że kochała go, zanim był bajecznie bogaty. Ostatnio Siwiec przyznała nawet, że wcale nie jest u nich tak sielankowo, bo od kilku lat "walczą z kredytem frankowym".

Temat pieniędzy pojawił się też w ostatnich Instastories Natalii. Fani poprosili ją, aby dokończyła zdanie: "Gdybym straciła większość dóbr materialnych i pieniędzy, to...".

To pomyślałabym, że wszechświat chce mi coś przekazać i szukała nowej drogi... - odparła Siwiec.

Padło też pytanie: "Gdybyś należała do biednej rodziny, to co byś kupiła za ostatnie dziesięć złotych w portfelu?".