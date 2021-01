Natalia Siwiec broni męża przed atakami internautów. "Nie od zawsze mamy kasę, od zawsze natomiast mamy swoją miłość"

Szczerość. 21 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Podobno Mariusz w Szczecinie to król złodziei a Natalia prima się z dziadami od 17 lat już za kasę, z Dubajem raczej nie są to dla niej obce tematy, podobno byka też związana z jakimś piłkarzem i planowali ślub ale on nie chce o niej gadać do dziś.Mowila mi to wszystko osoba z otoczenia Bieniukow, Radziszewskich itp. Ludzie myślicie że skąd Natalia ma tyle luksusu ona jest karta przetargowa w rękach męża. Jestem kobietą i pisze to kobieta dlatego patrząc na nią nie zazdrościcie jej kobiety męża, pieniędzy itp doceniajcie swoją skromna pracę za 3000 zł i wakacje nad Bałtykiem bo macie coś czego ta pani nigdy nie miała godność i poważne uważanie.