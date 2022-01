Natalia Siwiec wpija się w usta męża na DZIKIEJ imprezie w Meksyku! (FOTO)

Natalka sprowadziła do Meksyku całą rodzinę, by wspólnie z nimi świętować skromną parapetówkę. Co prawda Siwiec nie ma jeszcze wszystkich mebli w mieszkaniu, a goście zamiast przy stole siedzieli przy kartonie po gofrownicy, ale te drobiazgi nie przeszkodziły zebranym w świetniej zabawie.