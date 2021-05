Nathalia z "Hotelu Paradise" wspomina groźny wypadek: "Musiałam się UCZYĆ CHODZIĆ od nowa"

Była to dla mnie dramatyczna sytuacja ze względu na to, że tir wjechał w nasz samochód, kiedy akurat wracałam z treningu tanecznego z moim tatą i koleżanką. W jeden dzień zmieniło się całe moje życie. Od nowa musiałam się uczyć chodzić, rehabilitacja trwała ponad rok. Można powiedzieć, że miałam połamane, zmiażdżone całe biodra. Dwa uda złamane oraz otwarte złamanie - wspominała Fok.

W pierwszych chwilach nie było wiadomo, czy będę mogła chodzić (...), wrócić do zdrowia. Kochałam taniec i było to dla mnie ważne, abym mogła wrócić do tańca, a tu nie było nawet wiadome, czy ja będę mogła chodzić. Na szczęście cała rehabilitacja się udała, mogłam powrócić do chodzenia i na nowo uczyłam się wszystkiego - zdradziła.

Na samym początku bardzo wstydziłam się mojej blizny. Unikałam spódniczek, krótkich spodenek. Bardzo mi przeszkadzała (...) Zawsze każdy się pytał, co mi się stało i to powodowało, że automatycznie chowałam swoją nogę, zastanawiałam się, co zrobić, żeby nikt tego nie zauważył. To nie było tak, że przez całe życie nie wstydziłam się tego. Musiałam się do niej przyzwyczaić (...) Po liceum przyzwyczaiłam się, że tę bliznę mam, nic się nie zmieni i każda blizna jest moją historią. Już się jej nie wstydzę tak, jak kiedyś - zapewniła.