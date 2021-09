Naturalna Kate Moss w zwyczajnej stylizacji wspiera córkę na pokazie w Londynie. Wciąż ma w sobie "to coś"? (ZDJĘCIA)

Magd 34 min. temu zgłoś do moderacji 19 5 Odpowiedz

Jedyna w tym świecie modelingu naturalna będąca caly czas sobą modelka. Ktos napisał,że powinna sobie zrobic zęby, tylko po co ulegać modzie na piekne biale, ale nie wlasne zeby? Jej sa ok, bo sa jej. Szkoda, ze teraz w modzie jest tylko sztucznosc i to sie podoba:(