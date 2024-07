Naturalna żona Marcina Prokopa eksponuje ciało w stroju kąpielowym. "Uczę się kochać swoje fałdki" (FOTO)

baba 12 min. temu zgłoś do moderacji 14 6 Odpowiedz

Jestem w tym samym wieku co ona. Po pierwsze, intensywnie cwicze i dobrze jem i nie mam zadnych faldek do pokochania ! A po drugie do glowy by mi nie przyszlo by wystawiac takie bzdurne posty do netu. Kobieto ile ty masz lat ??? 15 ??? Masakra